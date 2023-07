Cruz Azul vs Toluca Apertura 2023 Fecha 2: ¿Cómo llegan los equipos?

Cruz Azul y Toluca se medirán en un partido correspondiente a la jornada dos del Apertura 2023, el duelo se celebrará el sábado 8 de julio a las 17:50 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Azteca.

La Máquina dirigida por Ricardo Ferretti tuvo un debut desafortunado cayendo 2-0 en el Estadio Jalisco, a pesar de todo se entiende que están en proceso de reconstrucción apostando por debutar a algunos jóvenes Luis Iturbe, Alan Zuribi, Josué Díaz y Raymundo Rubio fueron quienes recibieron la oportunidad.

Los Celestes están conscientes de que no pueden rezagarse, saben que es clave aprovechar su condición de local, por lo que trataran de proporcionarles su primera alegría a sus aficionados, además con los cambios en el sistema de competencia saben que no pueden andar especulando para no arriesgar la calificación ya sea directo a la liguilla entre los seis primeros o en play inn.

Los Diablos Rojos por su parte en su primer juego en el certamen, no pasaron de un empate sin goles con Necaxa un resultado agridulce considerando que era su presentación en la temporada en el Nemesio Díez, no hay espacios para lamentarse deben intentar recuperar terreno.

Para los escarlatas un triunfo en calidad de visitante sería una inyección anímica bastante importante, bajo las órdenes de Ignacio Ambriz tienen la misión de competir y ser protagonistas.

Los cinco últimos partidos entre ambos equipos arrojan un saldo favorable para Toluca que ha obtenido tres victorias, mientras que Cruz Azul ha ganado los otros dos cotejos.

La última vez que se vieron las caras ambas escuadras fue el pasado 12 de febrero, en aquella ocasión los diablos rojos se impusieron con un contundente 3-1.

El encuentro lo podras sintonizar por TUDN o Vix+.