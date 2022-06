¿Cuándo y dónde será la próxima carrera del “Checo” Pérez?

Sin duda "Checo" Pérez y todos sus aficionados lo que quieren es olvidar ya el mal fin de semana que el mexicano pasó durante las actividades del Gran Premio de Canadá.

"Checo" tuvo malos tiempos en las prácticas libres y en la Q2 tuvo un choque que le impidió pelear por los primeros lugares de la parrilla.

Y para rematar, ya en la carrera poco antes de la vuelta nueve el tapatío tuvo una dura falla en su monoplaza, que lo dejó sin posibilidades de continuar y tuvo que abandonar muy temprano la competencia canadiense.

Por lo tanto, esto hace cuestionar, ¿cuál y dónde será la siguiente carrera de la Fórmula 1?

Viene una pausa de dos semanas, tras el Gran Premio de Canadá, la Fórmula 1 vuelve a Europa, para disputar una de las carreras más especiales, el Gran Premio de Gran Bretaña.

El Circuito de Silverstone se prepara para la décima parada de la máxima categoría del automovilismo.

