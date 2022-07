¿Cuánto cobrará Juan Toscano con Los Ángeles Lakers?

Juan Toscano-Anderson se convirtió hace algunas semanas en el primer mexicano en conquistar un título de la NBA.

Su gran temporada con los Golden State Warriors lo llevó a centrarse en las miradas del basquetbol estadounidense.

Incluso visitó la Ciudad de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, el pasado lunes 27 de junio.

Y ahora vuelve a las noticias, pues ha cambiado de equipo. Toscano jugará con Los Ángeles Lakers la próxima temporada de la NBA y su agente ha revelado el sueldo que tendrá con los angelinos.

De acuerdo a Yahoo Deportes, Erika Ruiz, agente del mexicano, reveló que con los Lakers tendrá un sueldo de 1.9 millones de dólares.

Ahora, con otros colores, Toscano arrancará una nueva aventura con una de las quintetas más destacadas del baloncesto estadounidense.

OFFICIAL: Juan Toscano-Anderson now hooping for the #LakeShow pic.twitter.com/7GTyBCW0PZ