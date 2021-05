Cuartos de final: Toluca está listo para eliminar al Cruz Azul en el Azteca

Con los deseos de trascender como principal impulso, con humildad y trabajo, los Diablos Rojos del Toluca buscarán imponerse en la visita a Cruz Azul, en un partido que Jorge "Pechu" Torres Nilo anticipó, será "muy intenso".

"Estamos preparados, listos para encarar este partido, listos para un gran rival como es Cruz Azul y un estadio como el Azteca que tendrá gente... El juego es muy importante para nuestras aspiraciones; queremos avanzar y luchar por ese objetivo que todos queremos. Sabemos que podemos, que no va a ser fácil porque tenemos a un gran rival, que juega muy bien. Pero en el futbol nada está escrito; nosotros somos un equipo humilde y trabajador, y creemos que podemos ir a sacar ese resultado positivo que nos dé el pase a la siguiente ronda", dijo el defensor de los Diablos.

Torres Nilo espera un duelo de gran exigencia, toda vez que "es todo o nada y estamos dejando todo lo que tenemos, no nos estamos guardando nada. Entonces creo que va a ser un partido muy intenso y creemos que podemos pasar a la siguiente ronda".

En el caso del "Pechu", quien se integró como refuerzo de los Diablos para el presente torneo, había tenido participación en la central, haciendo mancuerna con Migue Barbieri. Por la baja de Diego Rigonato, debió cubrir la lateral. Pese al cambio de posición, Torres Nilo dijo:

"Al final de cuentas lo que menos de verdad me importa, es en qué posición se me requiera. En donde se me requiera, buscaré brindarme al cien, entregarme por completo para que el equipo tenga esa confianza y seguridad de salir adelante. Si se requiere, en donde sea, vamos a estar dispuestos a hacer nuestro mayor esfuerzo y entrega posible".