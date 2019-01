Cuauhtémoc Blanco a Canelo: 'Si vas a ayudar que sea de corazón'

Agencia

CUERNAVACA.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mencionó que no son las formas de ayudar, ya que si de verdad quiere hacerlo no tiene que hacerlo frente a las cámaras, cuando uno ayuda de verdad no lo hace público.

“A mí se me hace, con todo respeto, una tontería lo que hace; (si ayuda) que lo haga de corazón, que no lo haga público. Yo he ayudado a mucha gente y nunca lo he hecho público, si lo das, que sea de todo corazón”. Mencionó para los micrófonos de Suelta la Sopa.

Saúl Canelo Álvarez aceptó un reto de una pequeña de cuatro años que utilizó las redes sociales para llegar al boxeador tapatío, el campeón mundial de peso medio aceptó y le puso precio a su barba con el fin de ayudar a la fundación Nariz Roja.

También te puede interesar: Ejecutan a trapero mientras conducía su motocicleta

Llegada la fecha y al haber superado la meta marcada por púgil mexicano, Canelo decidió hacer público en sus redes sociales el momento en el que cumplió con su palabra y se quitó la barba en presencia de la pequeña.

🇲🇽 ¡Cumplimos el reto! Logramos superar la meta y recaudamos más de lo esperado. Gracias a todos por su donativo y a @NARIZROJAAC por la invitación.

🇺🇸 We accomplished the challenge! With your support we achieved the goal! #TodosSomosInvencibles #TeamCanelo pic.twitter.com/eeEgA6bdoi — Canelo Alvarez (@Canelo) 3 de enero de 2019

Gracias a las fotos y el video donde mostró el apoyo para los niños con cáncer, Cuauhtémoc Blanco arremetió contra él donde menciono que se le hace una tontería hacerlo, ya que si quiere ayudar lo tiene que hacer de corazón y no público, ya que no es necesario darse a conocer por una cámara y sus buenas obras, ya que hay formas. Si quieres donar y apoyar a los demás no es necesario una cámara.

“¿Para qué te pones a retar a una persona, Julión Álvarez que se rape?, dalo de corazón, no necesitas una cámara para darte a notar y que digan ¡qué hombre tan maravilloso!” resaltó el Gobernador de Morelos.

Por el momento Canelo no ha respondido a las declaraciones del ídolo americanista, pero lo que parecía una buena causa comenzó a recibir algunas críticas.