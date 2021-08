Los hijos de Julio César Chávez, culpan al “Canelo” por no llevarse con su padre

CIUDAD DE MÉXICO.-

Todos conocemos a la leyenda del boxeo, ganador de los guantes de oro por su perseverancia y disciplina en el deporte del boxeo, esto lo ha llevado hacer una figura reconocido mundialmente hasta llegar al salón de la fama.

Chávez conocido fuera y dentro del ring ha trabajado duro para ser un campeón en el deporte, pero dentro de su vida privada ha estado implicado en chismes, problemas de adicciones e infidelidades.

Este caso no es la excepción ya que se rumora que sus hijos no le hablan, esto debido a que el guante de oro cree que están indignados al ver cómo le hacía padre invitando a subir al ring al “canelo” dice en un programa de Youtube.

Chávez dice que se creó esta mala convivencia debido a que en su última pelea-homenaje, en contra del hijo de Héctor "Macho" Camacho, le pidió subir al "Canelito" al ring e invitándolo a que lo acompañe en su esquina, lo que causo enojo con sus hijos.

"Siempre ha sido complicado estar con ellos. La realidad es que no he sido un gran ejemplo, no traté bien a su madre, luego se dedicaron a lo mismo y vienen las comparaciones", dijo.

Todo esto pasó en el mes de Junio durante el homenaje, él boxeador invita al “canelo” al ring dejando en claro que Álvarez se le hace un buen chavo que le cae bien y que a él le nació invitarlo a subir, “fue algo que se dio al momento dijo”.

Por lo que los hijos de “Julio” sintieron un gancho al hígado al ver a su padre no tomarlos en cuenta.

Todos conocemos la rivalidad que ha habido entre los Chávez y el “Canelo” esto cuando Álvarez venció a Julio Jr. en el 2017.

César dice que sus hijos han tenido múltiples problemas y uno de ellos es con las adicciones, "no han querido internarse, en fin. Hay muchas cosas qué arreglar en ese aspecto, pero espero que pronto todo esté más tranquilo".

