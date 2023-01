Damar Hamlin está mejor y sin daño neurológico: Buffalo Bills

Luego de que se diera a conocer que Damar Hamlin, defensa de Buffalo Bills, fuera puesto en coma inducido tras el paro cardíaco que sufrió durante un juego, el equipo del deportista informó que su salud ha mejorado y no presenta daño neurológico.

Según la información del equipo, el jugador presenta importantes mejorías en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

The University of Cincinnati Health physicians are live providing an update on the condition and care of Damar Hamlin. https://t.co/NbyAAKQ4jD