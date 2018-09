Dani Alves se recupera de lesión ¡Con tacones!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El brasileño Dani Alves causó furor en las redes sociales al ensayar con tacones. Ello, como “preparación” para la Semana de la Moda en París.

Is fashion week, and I’m ready to fill in for my honey @joanasanz .... sorry but no sorry!!”, publicó el jugador del Paris Saint-Germain.

De acuerdo a Excelsior, en el video, se puede apreciar como su esposa, Joana Sanz, se ríe del momento y le dice: “¡Qué guapa!”, mientras Alves camina por la “pasarela”.

Actualmente, el brasileño se recupera de una lesión y en la gala de la FIFA de los premios “The Best” 2018, integró el Once ideal.

Alves es un jugador muy prolífico que suma 39 títulos nacionales e internacionales entre clubes y selección, que le convierten en el jugador más laureado en la historia del fútbol.

Sin embargo, debido a su lesión, el futbolista se perdió la Copa del Mundo.

Suspenden a Cristiano de un partido de la Champions League

El atacante portugués Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus de Turín, fue suspendido un partido en la Champions League, luego de ser expulsado en el primer compromiso de la fase de grupos ante Valencia.

Con base en el artículo 15 del reglamento disciplinario, el Comité de Competición de la UEFA decidió castigar a “CR-7” con un solo partido y por tal razón no jugará el próximo martes frente a Young Boys.

Por lo anterior, Ronaldo deberá esperar para debutar en la Liga de Campeones de Europa ante sus seguidores en Juventus Stadium, pero la buena noticia para él será que estará presente en Old Trafford para medirse a su exequipo Manchester United el 23 de octubre.