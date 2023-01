Dani Alves dice no conocer a mujer que lo acusa de agresión sexual

Tras las acusaciones en su contra por una presunta agresión sexual, Dani Alves salió a dar su versión a través de un medio español, donde indicó no conocer a la víctima.

El jugador de Pumas, explicó que hay una denuncian realizada en su contra por una mujer que asegura haber sido abusada por el brasileño en una discoteca en Barcelona, por lo que dio sus declaraciones a través de un video el cual envío y se pueden escuchar el siguiente comentario:

“Me gustaría desmentir todo , primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, expresó.

La denuncia en cuestión señala que, en la noche previa al Año Nuevo, el jugador de Pumas habría tocado sin consentimiento a la mujer en una discoteca de Catalunya.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy” agregó Alves en el programa “Y Ahora Sonsoles”.