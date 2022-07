Dani Alves hace la diferencia en el empate entre Pumas y Mazatlán

Desde que pisó suelo mexicano para formalizar su acuerdo como nuevo jugador de Pumas, Dani Alves dijo que estaba listo para jugar. No mentía.

El astro brasileño disputó el miércoles por la noche su primer encuentro oficial con Pumas y aportó una asistencia para que su nuevo equipo empatara 1-1 con Mazatlán en la quinta fecha del torneo Apertura en México.

El venezolano Eduard Bello abrió el marcador con un cabezazo a los 75 minutos para adelantar a los visitantes. Alves cobró un tiro de esquina para asistir al argentino Nicolás Freire, quien hizo el tanto del empate a los 90.

“Fue especial vivir esta experiencia, este campeonato, el convivir en esta institución con esta gente que muestra cariño especial por mí. Siento no haber ayudado a conseguir la victoria, pero así es el fútbol, hay que trabajar y ser más sólidos como equipo para seguir ascendiendo posiciones”, dijo Alves a la cadena TUDN.

Mazatlán ahora tiene tres puntos, con los que se mantiene en el penúltimo lugar.

“Deberíamos tener al menos siete u ocho puntos me duele mucho, pero es parte de lo que puede pasar”, dijo el entrenador de Mazatlán, Gabriel Caballero. “Hay veces que el fútbol te da y te quita estos últimos dos juegos nos han quitado dos puntos más no me voy a lamentar”.

Pumas, que venía de empatar sin goles con Pachuca, acumula siete unidades con las que se ubica en la séptima posición.

Alves, de 39 años y el jugador más laureado de la historia, arribó a México el viernes y luego de pasar pruebas médicas firmó su acuerdo por un año con el cuadro universitario, uno de los cuatro más populares en México, que sorprendió con el convenio.

“Fue un poco difícil por las circunstancias, pero poco a poco vamos a ir conociendo a los compañeros para entender cómo juegan, cómo les gustan los balones”, dijo Alves. “Fue un partido complicado porque se nos resistió el gol, pero el equipo se echó para adelante y quizá nos faltó precisión en la definición”.

Los felinos se han manejado en los últimos años con una nómina modesta que, a pesar de eso, alcanzó finales de liga casi hace un par de años y de la Liga de Campeones de la CONCACAF, apenas el semestre pasado.

El argentino Nicolás Freire, de Pumas, festeja con el brasileño Dani Alves, tras anotar el tanto del empate ante Mazatlán, el miércoles 27 de julio de 2022 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Se nos negó el gol: Dani Alver

Dani Alves afirmó que Pumas merecía un poco más que el empate ante el Mazatlán FC. El astro brasileño señaló que fue difícil su primer juego en México, por todas las circunstancias que rodearon este: "Fue difícil por todo lo que se vivió. Poco a poco conoceremos a los compañeros, cómo juegan, todo... Se nos negó el gol, y ellos la que tuvieron la marcaron, así son las cosas".

Para Alves, Pumas merecía ganar: "Quizá merecimos un poco más, pero hay que mejorar en la definición, en el último pase".

Espera poco a poco. "entender el campeonato y a partir de ahí sumar fuerzas y pelear por el equipo". En su análisis, Pumas en este partido, "quería hacer muchas cosas, este equipo, los jugadores son atrevidos, pero necesitamos solidez en la transición y sumar victorias, sumar en casa de tres en tres, pero este es un proceso, pero el equipo tiene coraje y muchas ganas de hacerlo". La noche en lo particular, "fue muy especial, vivir esta experiencia fue gentil, con esta gente que me demuestra mucho cariño. Esperaba ayudar a conseguir la victoria, pero el futbol es así".

(Con información de Associated Press y El Universal)