Daniel Suárez, primer mexicano en ganar en la NASCAR Cup Series

Daniel Suárez se convirtió el domingo en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series, superando a Chris Buescher en una victoria histórica en el Sonoma Raceway.

Suárez, un piloto de 30 años originario de Monterrey, finalmente ganó en el arranque número 195 de una carrera en la Cup Series que comenzó en 2017.

🏁: History is made! @Daniel_SuarezG becomes the first Mexican driver to win a NASCAR Cup Series race!



🏁: ¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/wOjtd2ekh1