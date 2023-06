Daños millonarios causa Checo Pérez a Red Bull en reparaciones del RB19

En el Campeonato de Destructores de la Fórmula Uno, Sergio Pérez ocupa el tercer lugar después de 7 carreras disputadas hasta el momento en Bahréin, Arabia Saudita, Australia, Azerbaiyán, Miami, Mónaco y España.

De los 1.17 millones de dólares que Red Bull ha invertido en reparar el RB19, 1.08 millones de dólares se han destinado al monoplaza del piloto mexicano.

Los datos recabados por las páginas Reddit, que se especializa en contabilizar los costos por cada pieza dañada en los autos de la Máxima Categoría y RacingNews365, muestran que otra de las grandes diferencias entre Checo Pérez y Max Verstappen también son los accidentes.

Mientras que en la Qualy de Mónaco, fue donde se produjeron mayores daños en el auto del equipo de las bebidas energéticas con el choque en la barra de Saint Devote. El fondo plano, el alerón delantero, la suspensión, la caja de cambios y parte de la estructura lateral de los pontones se reconstruyó o se sustituyeron por elementos nuevos.

Pierre Gasly se lleva los honores del ranking con 1.38 millones de dólares invertidos en las reparaciones de su Alpine, especialmente después del choque con su compañero de equipo, Esteban Ocon, en Miami.

Alex Albon, de Williams, se encuentra en el segundo escalón con 1.27 millones de dólares. Las escuderías que no han padecido de muchas colisiones en pista son Mercedes, que apenas ha destinado 525 mil dólares y Alfa Romeo, con 225 mil dólares.

Helmut Marko, el asesor de la marca ha hablado sobre una conversación que tuvo con Checo e incluso admite que el mexicano completó "actuaciones bastante pobres en Miami y en Mónaco".

Y explica: "No aprovechó las opciones que tenía frente a él. Con Verstappen tiene a un oponente complicado de vencer, pero no es solo él. Son todos".

"The expectation Checo's putting on himself, he needs to let go of that now and just be free to drive”



Christian Horner says a more relaxed approach will help Sergio Perez rediscover his best form after setbacks in Monaco and Spain#F1 @redbullracing https://t.co/mNIh6f9v7H