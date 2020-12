De Twitter al ring; el youtuber Logan Paul se enfrentará a Floyd Mayweather

Rodolfo G. Zubieta

ESTADOS UNIDOS.- Luego de muchas indirectas y rencillas en Twitter, el deseo (y pesadilla) de varios internautas finalmente se hará realidad: el polémico youtuber Logan Paul se enfrentará en una pelea de box contra Floyd Mayweather.

Fue el mismo pugilista quien dio el anuncio en sus redes sociales, donde explicó junto a un video promocional que el combate de exhibición está programado para el 20 de febrero y estará disponible en Pago por Evento a través de la página de Fanmio.

Una batalla de "exhibición", de acuerdo con varios portales de noticias, entre ellos TMZ, significa que el enfrentamiento no afectará los registros profesionales de ninguno de los dos involucrados.

Floyd, de 43 años, cuenta con un récord legendario de 50-0 como profesional, con victorias ante grandes peleadores como Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao y Canelo Álvarez.

Logan, de 25 años y que tiene 22.6 millones de suscriptores en YouTube, está con una calificación 0-1 como profesional, después de perder una pelea por decisión dividida ante la estrella de YouTube, KSI, en 2019.

Fanmio, un sitio donde los fanáticos pueden pagar por videos personalizados de celebridades, anunció que el precio de Pago por Evento será de 24.99 dólares por el momento.

Sin embargo, esa cifra aumentará paulatinamente hasta el 11 de febrero, cuando el precio se fije en 69.99 dólares para ver la exhibición.

A principios de 2020, Logan lanzó una campaña destrozando a Floyd en redes sociales y presentaciones públicas, diciendo que golpearía el trasero del campeón en cualquier momento y en cualquier lugar.

Floyd respondió finalmente a Logan en noviembre a través de su Twitter.

These YouTube girls better find some Barbie dolls to play with cause I’m not the one for the kid games. 3 years ago a fighter from the UFC said my name and I had to put a muzzle on that bitch. @loganpaul can get the same treatment before I go conquer Japan again.