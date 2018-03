¿Exceso de confianza? Gana medio millón en debut futbolístico

Agencia

INGLATERRA.- El futbolista inglés le hace ganar 19 mil euros a su abuelo, aproximadamente medio millón de pesos.

De acuerdo con Vanguardia MX, con el debut del futbolista inglés, el abuelo del jugador logró ganar 19 mil euros, que son alrededor de medio millón de pesos.

Todo por una apuesta de tres años atrás y fue hasta esta semana que se concretó.

También te puede interesar: Darán a conocer a convocados de Inglaterra... ¡antes de tiempo!

Inglaterra jugó en la Fecha FIFA contra Italia y para el abuelo del jugador inglés, Lewis Cook, el partido le hizo ganar 17 mil libras.

Todo esto se dio debido a que Trevor Burlingham, abuelo de Lewis Cook, apostó 500 libras en la casa de apuestas William Hill a que su nieto debutaría con la Selección Mayor de Inglaterra antes de los 26 años.

En ese entonces, el actual jugador del Bournemouth tenía 18 años y desde noviembre, su abuelo se frotaba las manos con el dinero que ganaría, debido a que fue llamado a la "Selección Mayor" pero no debutó.

Fue hasta el martes, que el mediocampista de 21 años ingresó al terreno de juego al minuto 71 por Jesse Lingard, en el último amistoso antes de que Inglaterra anuncie su lista para encarar la Copa del Mundo.

@WALM0T33 Video of Cook coming on for his debut?