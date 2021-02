¿Decepciona? Redes reaccionan al show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl

Expectativa contra realidad: el público no pareció muy contento con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV que tal parece le quedó muy grande a The Weeknd.

Se tenían muchas esperanzas de un show épico que levantara los ánimos tras un año complicado por la pandemia de COVID, sin embargo la realidad es que muchos se quedaron con ganas de algo más, o simplemente, de un espectáculo en toda la extensión de la palabra.

The Weeknd hizo lo suyo. Demostró alegría, ritmo y muchas ganas de ofrecer un show digno del juego más importante del deporte en Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que no convenció. Usuarios en redes sociales hicieron patente la decepción tras un show que si bien tuvo su consabida dote de pirotecnia, luces y bailes coreografiados, no tuvo el impacto, “el feeling” de un evento de la magnitud del Super Bowl.

Se esperaban grandes colaboraciones pero tal parece que la apuesta de The Weeknd por un show en solitario le quedó muy grande, y muy corto para el espectáculo que literalmente medio mundo esperaba de él.

Checa los memes y reacciones que provocó el show de medio tiempo del Super Bowl a cargo de The Weeknd.

El show de #SuperBowl más plano nunca antes visto mejor se hubiera ahorrado el billete que le metió #TheWeeknd pic.twitter.com/YJdoyCvFkk — Chik (@chikystirrys) February 8, 2021

Quien tuvo un mejor show de medio tiempo del #SuperBowl ????



RT - The Weeknd

Like - Bob Esponja pic.twitter.com/QUYt2JQHoW — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) February 8, 2021

Cuando escuche I Feel It Coming y no salió Daft Punk. 💔#TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/VHeM1HJgmx — Nora Hernández (@nori_hernan) February 8, 2021

- "El show del medio tiempo fue un robo".

- "Si, pero el PRI robó más".#SuperBowl #TheWeeknd — erick (@ErickRBFL) February 8, 2021

Si ese fue el sueño de @theweeknd entonces lo que tuvo fue una pesadilla #SuperBowl #SBLV #HalfTimeShow — Rachath (@rixach98) February 8, 2021

Bórrame el recuerdo de ese amargo #mediotiempo del #TheWeeknd pic.twitter.com/aN9tAY7PQU

— Ivan Ledezma (@IvanLedezmav) February 8, 2021

Es la primera vez que una actuación del medio tiempo del #SuperBowl se me hace larga... — Dori Toribio (@DoriToribio) February 8, 2021

#SuperBowl #TheWeeknd Estuvo súper el medio tiempo de este Superbowl, esperaba más y tal ves otros estuvieron más a la altura pero debo reconocer que para llegar a cantar ahí es un gran logró.

En mi más sincera opinión este medio tiempo estuvo..... Pues.... pic.twitter.com/m3PYNnZMAZ — 🇲🇽DiegoDark🇲🇽 (@Diegovenom288) February 8, 2021

