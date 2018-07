¡Otro fichaje! El griego Sokratis se suma al Arsenal

Agencia

LONDRES.- Luego de la llegada del técnico español, Unai Emery, los vientos de cambio continúan en Londres, pues este lunes el club Arsenal de Inglaterra hizo oficial la llegada del defensor griego Sokratis Papastathopoulos al Estadio Emirates para la próxima temporada.

Los “gunners” dieron la bienvenida al zaguero helénico con un video publicado en su página web oficial, donde recogieron las primeras imágenes de Papastathopoulus con la elástica colorada del Arsenal FC.

El defensor de 30 años llega procedente del BVB Dortmund de la Bundesliga en Alemania, donde tuvo un rendimiento sobresaliente que lo llevó a ser internacional por la selección de Grecia en 79 ocasiones.

Con el Arsenal, portará el número “5” y se espera que rinda de gran manera y ayude al equipo a trascender tanto en el balompié doméstico como en el ámbito continental junto con los refuerzos el defensor suizo Stephan Lichtsteiner y el portero alemán Bernd Leno.

Sokratis Papastathopoulos logró una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania con el Borussia Dortmund entre 2013 y 2018.

Se suma a Bernd Leno y a Stephan Lichtsteiner como flamantes fichajes del Arsenal para la temporada 2018-19, a la espera de anunciar la contratación de Lucas Torreira tras el Mundial Rusia 2018.

Con información del portal de noticias Notimex.