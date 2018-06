Detienen a ex jugador de la NFL por abuso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exjugador de la NFL, Kellen Winslow II, fue arrestado bajo sospecha de múltiples delitos sexuales, incluidos dos cargos de violación forzada, de acuerdo al Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

Winslow, de 34 años, fue arrestado la mañana del jueves por agentes del sheriff que cumplían una orden de allanamiento y enfrentaría seis cargos por delitos sexuales. Su casa también fue registrada.

Winslow, hijo del ingresado al Salón de la Fama por parte de los Chargers, Kellen Winslow, deberá ser procesado en una sala de audiencia de Vista este viernes.

Los cargos que enfrenta incluyen dos cargos de violación forzada, un cargo de sodomía forzada y un cargo de cópula oral forzada, dijo el departamento del sheriff y añadió que otros son secuestro con la intención de cometer violación, robo residencial y exposición indecente.

No hubo detalles de los incidentes disponibles de inmediato, incluso cuando ocurrieron los presuntos crímenes.

Winslow fue arrestado una semana después que fue brevemente encarcelado bajo sospecha de robo. Su nuevo arresto se produjo el mismo día en que iba a comparecer ante un tribunal de Vista para responder sobre ese caso.

La sexta selección del Draft en 2004, jugó en la NFL durante 10 temporadas, hasta 2013.

Winslow, no ha jugado en la NFL desde el 2013, su única campaña con los New York Jets. Se perdió cuatro partidos esa temporada debido a una suspensión por violar las políticas de abuso de substancias de la NFL. También fue arrestado ese año por posesión de marihuana sintética.

El ex ala cerrada tuvo su mejor temporada con los Cleveland Browns en el 2007, cuando atrapó 82 pases para 1,106 yardas y cinco touchdowns y fue elegido al Pro Bowl. También jugó para los Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks y New England Patriots durante su carrera.

