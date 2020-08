Denuncia jugador extorsión policíaca en Edomex

Ciudad de México.- Jair Peláez, canterano de Cruz Azul, denunció que policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo amenazaron y exigieron 10 mil pesos por haber infringido el programa Hoy No Circula.

En su cuenta de Twitter, Peláez narró que cuando circulaba ayer junto con su familia por plaza Punta Norte, fue detenido por los agentes municipales porque estaba infringiendo dicho programa vehicular.

Amigos, les quiero contar que el día de hoy mi familia y yo fuimos extorsionados por policías municipales del municipio de @CIzcalli2019, Estado de México.



Abro hilo para contarles...



(Me apoyan con un RT) — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

Relató que los policías le pidieron seguirlos hasta la Comisaría de Cuautitlán Izcalli para que pagara la multa vial a la que era acreedor.

Sin embargo, al llegar al lugar los oficiales lo amedrentaron y amenazaron con "hacerle algo" a sus hijos y su esposa.

Los policías le argumentaron que estaban en un lugar peligroso y le pidieron "arreglarse" de otra manera para garantizar la integridad de su familia, señaló.

El jugador, que se desempeña como portero, describió que ingresó a las instalaciones de la Comisaría para supuestamente realizar el pago, mientras las amenazas continuaban y su familia se quedó custodiada por 7 policías armados.

"Me dijeron que me llevarían al cajero más cercano para arreglarnos, me llevaron a un total de dos cajeros, pasó aproximadamente media hora, fuimos caminando, eran cuatro policías que me llevaban.

"Para esto yo no estaba con mi familia ni sabía cómo estaban, en total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieran bien", detalló.