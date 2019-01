Por una foto denuncian a ciclista por abuso

Agencia

BELGICA.- El ciclista belga Iljo Keisse enfrenta una denuncia de abuso por hacer una pose en una fotografía con su equipo y una camarera.

De acuerdo a Excélsior, la camarera argumenta que le faltaron el respeto “totalmente” y mostró su enfado por la actitud que tomaron los ciclistas.

No sabía que estaban en la Vuelta a San Juan y me explicaron qué estaban haciendo, que venían a competir. Les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así”, indicó la joven al diario local Telesol.

La imagen fue captada después de un entrenamiento del equipo en la celebración de la Vuelta a San Juan en Argentina, el pasado viernes.

En la fotografía, Keisse simula una acción sexual por detrás de la joven.

La denunciante indica que los ciclistas no pueden “venir de otro país y tratar a las mujeres como cosas. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención por hacer lo que hizo”.

Por su parte, el ciclista belga del equipo Deceuninck-Quick Step pidió perdón a través de las redes sociales y asegura que no quiso ofender a nadie.