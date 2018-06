La buena y la mala para Usain Bolt

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Usain Bolt, leyenda del atletismo, de 31 años y retirado la temporada pasada, jugará el martes un amistoso con el Stromsgodset at Drammen ante una Selección Noruega Sub-19, con el objetivo de preparar su partido benéfico de principios de junio en Old Trafford, estadio del Manchester United, su equipo favorito.

Jugará con el Stromsgodset at Drammen, de la primera división noruega, como preludio del 'Soccer Aid', el 10 de junio ante un equipo de celebridades inglesas lideradas por el cantante Robbie Williams, en el que será capitán de una selección mundial.

El jamaicano, ganador de ocho medallas de oro, entrenó este jueves con el club, vestido por la misma marca que él, en la pequeña ciudad de Drammen, a 40 kilómetros del sudoeste de Oslo.

"Si puedo jugar algunos minutos el martes estará bien. Todo el mundo me ha recibido bien, juegan muy bien al pase, el nivel aquí es muy bueno, el ritmo alto", dijo Bolt.

Según los medios locales, Bolt recibió del club noruego, con el que pasará una semana, una camiseta con el número 9.58, el crono de su récord del mundo de 100 metros, logrado en Berlín en 2009.

Bolt se permitió dar unos consejos a su equipo: "Hay que jugar mejor, hay que trabajar y en ocasiones hay que tener un poco de suerte, pero seguro que van a progresar".

El jamaicano ya entrenó en marzo con el Borussia Dortmund, uno de los equipos punteros del campeonato alemán.

Pierde medalla de oro

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha rechazado este jueves el recurso presentado por el jamaicano Nesta Carter, que fue controlado positivo el el reanálisis de las muestras tomadas en los Juegos de Pekín 2008. En consecuencia, el equipo queda descalificado y Usain Bolt, último relevista de aquel cuarteto, pierde su novena medalla de oro olímpica.

El relevo ya había sido descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI),pero Carter recurrió la sentencia en febrero de 2017, que ahora es firme en contra. No hay posibilidad de recurso. Los otros tres atletas jamaicanos lo tenían claro y, de hecho, ya habían devuelto sus medallas.

La selección la formaban, por este orden, Nesta Carter, Michael Frater, Asafa Powell y Usain Bolt. A partir de ahora el campeón olímpico de 4x100 metros es Trinidad y Tobago, la plata para Japón y el bronce para Brasil.

El TAS no acepta ninguna de las alegaciones de Nesta Carter, pero centra el castigo sólo en la competición de 4x100 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y no la extiende a ninguna otra competición.

Con información de MedioTiempo y AS.