Piloto sale disparada durante carrera de la F3

CIUDAD DE MÉXICO.- La piloto alemana de Fórmula 3 Sophia Flörsch, de 17 años, se fracturó la columna vertebral en un grave accidente registrado este domingo en el Gran Premio de Macao, en el que otras cuatro personas resultaron heridas.

El padre de la piloto aseguró a la agencia DPA que a pesar de la fractura en la columna vertebral, su hija puede mover todas las partes de su cuerpo.

Un aficionado grabó un video del accidente, publicado en el portal de noticias Macau Daily Times, que muestra cómo el monoplaza de Flörsch sale disparado a gran velocidad en la curva del conocido Hotel Lisboa, superando las protecciones y estrellándose contra las vallas exteriores del circuito.

Disparada a 200 kilómetros por hora en una curva a la derecha, el Dallara Mercedes de Flörsch golpeó a un monoplaza, se fue por encima de las vallas de seguridad y destrozó una cabina de fotógrafos, antes de caer sobre una zona donde se encontraban comisarios de pista. La carrera se interrumpió cuatro vueltas después de comenzar.

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) publicó un comunicado en su página oficial de Facebook en el que explican que tanto Flörsch como el resto de heridos -el piloto japonés Sho Tsuboi, dos fotógrafos y un comisario de pista- fueron trasladados al hospital en estado consciente.

Tras el accidente, la piloto escribió en su cuenta de Twitter:

"Solo quiero que todo el mundo sepa que estoy bien, pero mañana por la mañana me someteré a cirugía".

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.