¿Porristas mixtos? La tendencia en Los Spurs

CIUDAD DE MÉXICO.- Los San Antonio Spurs se convirtieron en la primera franquicia de la NBA en desmantelar su equipo de porristas, las "Silver Dancers", después de 26 años, sustituyéndolo por un "conjunto mixto de animación con espectáculos para toda la familia".

"Spurs Sports & Entertainment tendrá un equipo de 35 miembros al principio de la 2018-2019 que elevará la experiencia del juego y animará al público con espectáculos únicos para toda la familia que incluirán acrobacias y baile", explicó la franquicia, publicó el portal Expansión.

Desde 1992 y hasta esta temporada, las "Silver Dancers", un conjunto exclusivamente de mujeres fundado en 1991, bailaban durante los tiempos muertos.

Esta decisión se enmarca en la era del #MeToo, movimiento que surgió tras las denuncias por abusos sexuales en Hollywood, y que busca más equidad de género en la industria.

Medios estadounidenses señalaron que Spurs decidió cambiar a su tradicional equipo de bailarinas debido a la falta de interés del público en este tipo de espectáculos.

"Agradezco todos los mensajes y las llamadas que he recibido sobre las Silver Dancers! Realmente siento todo el amor y estoy muy agradecida a todos los que me han contactado! Sigo intentando procesarlo ahora mismo. Estoy en un shock total! Las Silver Dancers significan tanto para mí y mis compañeras", explicó una de sus miembros, Alexis Flores, en su cuenta de Twitter.

"Estoy destrozada y no tengo palabras para una organización que llevo tan profundamente en mi corazón. Nunca olvidaré este año. El legado que dejamos durará para siempre. Quiero a mis chicas", publicó por su parte otra de las bailarinas, Alexis Bonilla, en Twitter.

A principios de mayo, el New York Times desveló que las porristas de los Washington Redskins de la NFL fueron obligadas a posar desnudas o con su cuerpo pintado para una sesión de fotos durante un viaje a Costa Rica en 2013, con varios patrocinadores -todos ellos hombres- presentes durante la sesión.

Además, nueve de ellas declararon haber tenido que acudir a un club nocturno como acompañantes de varios de los sponsors.

My past year with the Silver Dancers was all I could hope for. I’ve made many memories & relationships that could last me a life time. Although what has happened is unfortunate, we will continue to speak up for what we believe in. Thank you for the endless love & support! ❤️ pic.twitter.com/yUhBMxoTeq