Jugador golpea a comunicador tras perder el partido

ALEMANIA.- Motivado por un problema personal, jugador del Bayer Munich protagonizó un altercado con un comunicador francés, dentro del autobús del equipo, tras perder con el Borussia Dortmund; el hecho se dio a conocer después por personal de la empresa.

La complicada temporada del Bayern Munich en la Bundesliga suma un nuevo incidente, esta vez fuera de la cancha, ya que Franck Ribéry propinó unas cachetadas a un comentarista de televisión, publicó el portal MedioTiempo.

El presidente del equipo muniqués, Hasan Salihamidzic, confirmó el hecho que en primera instancia fue reportado por el diario alemán Bild.

"Ribéry nos informó que había tenido un altercado con su compatriota Patrick Guillou, al que conoce desde hace años. El sábado por la noche hablamos con Guillou para organizar una reunión para arreglar el problema", aseguró el directivo.

BeIn Sport statement: 'Saturday evening after Dortmund v Bayern, Franck Ribéry has had abusive remarks and physically assaulted Patrick Guillou. BeIn Sport contacted Bayern Munich and hopes to resolve the matter as soon as possible' pic.twitter.com/6HBrlWIC8Y

El incidente se produjo dentro del autobús del equipo una hora después de la derrota del Bayern en Der Klassiker en contra del Borussia Dortmund este fin de semana. Al ver al periodista, el futbolista francés empezó a atacarle y le abofeteó tres veces en la cara, según testigos consultados por Bild.

El gigante bávaro terminó la 11ª jornada de la Bundesliga en quinta posición, después de perder el sábado 3-2 y las victorias del domingo de Eintracht de Fráncfort y RB Leipzig.

