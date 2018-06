Mets le da 'la vuelta' a equipo de Arizona

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Michael Conforto conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras, Steven Matz firmó una labor efectiva hasta el séptimo inning y los Mets de Nueva York derrotaron el sábado 5-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Conforto sacudió un vuelacercas de tres carreras en el segundo episodio, y fue todo el apoyo que Matz (3-4) necesitó ante uno de los mejores equipos de la liga. Matz se llevó la victoria luego de ceder una carrera y seis hits y de ponchar a tres rivales en seis entradas y dos tercios.

Los Mets cortaron una seguidilla de cuatro derrotas y sumaron su segundo triunfo en las últimas 14 fechas. Los Diamondbacks encajaron su segundo revés en nueve compromisos.

Nueva York tomó una ventaja de 4-0 en el tercer inning luego de un doble del dominicano Amed Rosario, que llegó al plato en un wild pitch del abridor de Arizona Patrick Corbin (6-3). Los Mets habían anotado tres o menos carreras en 11 juegos seguidos.

