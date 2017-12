Revancha de Mayweather vs McGregor en ¿el octágono?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El tan esperado combate que protagonizaron Floyd Mayweather y Conor McGregor tendría una segunda edición; aunque esta no sería en el ring como la pelea pasada sino en el octágono, bajo el cobijo de la UFC, superficie la cual es especialidad del artemarcialista irlandés.

De acuerdo al portal Medio Tiempo, Floyd dio a conocer que la empresa estadounidense se acercó para ofrecerle una jugosa oferta con tal de subir al octágono.

“Me llamaron de la UFC y me pidieron que volviera. Si quiero, puedo ir a luchar en el octágono. Tengo una oferta y puedo hacer un trato de tres o cuatro peleas en el octágono y ganar mil millones de dólares.

“Soy el más grande de todos los tiempos. No quiero escuchar a nadie decir que hay uno mejor. Soy el mejor de todos los tiempos. Me oyeron. No hay nadie mejor. Me quedo con el 100% de las ganancias y soy mi propio jefe”, señaló el boxeador a través de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento Conor no se ha manifestado al respecto, pero el múltiple campeón de la UFC, posiblemente no rechazará tan millonaria oferta.

En agosto pasado ambos peleadores subieron al ring en Las Vegas, en un espectáculo nunca antes visto y que robó las cámaras durante todo el año.

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor Final Showtime PPV Buys Rank 2nd All Time https://t.co/hApzgCdNj9 pic.twitter.com/R85onc3DeD — DailyDoseUpdate (@DailyDoseUpdate) 14 de diciembre de 2017

Money se impuso a McGregor por nocaut técnico, aunque el irlandés no se la dejó muy fácil y le dio pelea al originario de Michigan.