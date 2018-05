Ex campeón del Mundo regresa por un título máS

Agencia/ SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- El excampeón del Mundo, Carlos Cuadras, aseguró que se encuentra listo para retomar su carrera en el boxeo profesional tras superar sus problemas de drogas y alcohol, por lo que ahora buscará coronarse en Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), informó Medio Tiempo.

El Príncipe relató que cayó en depresión luego de perder su cinturón oro y verde en manos de Román “Chocolatito” González en septiembre pasado, golpe anímico al que se le sumaron dos derrotas, la primera ante Juan Francisco Estrada y posteriormente contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo

“Estuve muy deprimido después de las últimas peleas, estuve con malas amistades, tomando, ingiriendo sustancias prohibidas, estaba desviando mi camino, pero tuve el apoyo de mi familia, del Consejo Mundial y entré a un programa de rehabilitación. Ahora estoy contento, queriendo regresar y quiero volver a ser campeón”, explicó.

De manera voluntaria, Cuadras se sometió a un programa de rehabilitación, donde estuvo en contención 30 días y tiene poco más de tres semanas que salió, desde entonces se encuentra entrenando.

“Me encuentro contento, más cerca de mi hijo. Este programa que tomé, aparte de recuperar mi carrera, me ha hecho recuperar mi vida, mi familia, me siento mejor que antes, más motivado; ahora estoy en el gimnasio, la rehabilitación sigue, yo sigo en terapia psicológica para no desviarme y me ayuda a tener esa motivación”.

El Príncipe, quien defendió en seis ocasiones su corona Supermosca del CMB hasta que se la arrebató Chocolatito González, ahora pide una oportunidad para buscar el título en Peso Gallo, categoría donde inició su carrera y se proclamó Campeón Intercontinental.

“Quiero oportunidad de pelear en Peso Gallo, sí doy el Supermosca, pero me costó un poco de trabajo las últimas peleas, empecé en Gallo y quiero volver a ese peso”.

Pero antes de regresar a los cuadriláteros a finales de agosto próximo, debe cumplir algunos requisitos que le impuso en Consejo Mundial de Boxeo.

“Debo hacerme los exámenes médicos para ver si estoy apto que, yo pienso que sí, me siento muy bien y pues ahora estando completamente limpio, completamente entrenado, creo que no va haber ningún problema y podré subir al cuadrilátero”.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, confirmó que Cuadras será sometido a una evaluación médica a detalle antes de su combate.

“Haremos un estudio psicológico, médico y un estudio de masa corporal, él quiere subir a Peso Gallo, y lo vamos a apoyar y monitorear en todos los sentidos para que pueda regresar al boxeo, a una pelea de regreso, para reintegrarse en las clasificaciones y buscar un título mundial”.