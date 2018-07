'Travieso' Arce sufre accidente en carretera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tensión y adrenalina vivió el ex boxeador mexicano Jorge ''Travieso'' Arce en un viaje por la una carretera de Sonora al resultar vivo de milagro ante un muy cercano accidente.

Jorge ‘El Travieso’ Arce, ex campeón mundial de boxeo, reportó mediante su cuenta de Twitter que el pasado jueves 26 de julio estuvo a punto de perder la vida en un accidente sufrido en una carretera de Sonora.

“Mi raza, Dios es muy grande, no cabe duda; estoy vivo de milagro. Un tráiler me rebasó en carretera de un carril en Sonora, me sacó y no sé ni cómo le hice, pero aquí estoy. No sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad, por eso odio la lluvia”, fue el mensaje publicado por el ex pugilista mexicano.

Mi raza Dios es muy grande no cabe duda, estoy vivo de milagro, un trailer rebaso en carretera de un carril en Sonora me saco y no se ni como le hice pero aquí estoy, no sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad por eso odio la lluvia☔️ pic.twitter.com/NsKKRO6HEZ — Jorge Arce (@traviesoarce5) 26 de julio de 2018

El sinaloense conducía bajo una fuerte lluvia por la noche en vía sonorense, al momento que un trailer lo rebasó y sacó de la autopista, afortunadamente logró controlar el vehículo para evitar un inminente accidente al costado del asfalto.

El ex boxeador nativo de Los Mochis, Sinaloa, dio respuesta a los comentarios que publicaron los usuarios entre bendiciones, ofensas y calificativos de imprudente, además le recomendaron no conducir con lluvia.

"Más lamentable sería que me estuvieran velando, grabé 5 segundos para comprobar que estaba muy peligroso, gracias a que venía muy despacio pude esquivar al tráiler, hubiera venido recio y no lo estuviera contando",dijo.

Dicho incidente ocurrió en la víspera del cumpleaños número 39 del cinco veces monarca mundial.

Con información de Milenio y La Crónica.