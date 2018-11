Cancelan regreso al ring de Julio César Chávez Jr.

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Showtime confirmó que la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Alfredo Angulo, que formaría parte de la cartelera estelarizada por el campeonato peso completo entre Deontay Wilder y Tyson Fury, a realizarse el primero de diciembre, fue cancelado el lunes, debido a que el sinaloense no se encuentra en las condiciones ideales para regresar al ring.

El padre del puglista, Julio César Chávez, explicó que el ex campeón mediano si fue al oftalmólogo, pero no fue a someterse a otros análisis, por lo que pospusieron los mismos para el miércoles pasado, publicó el portal ESPN.

"Yo fui con él al de los ojos. En la noche le avisaron que tenía que ir a hacerse el examen y creo que ese día no fue. Se la pospusieron para el miércoles y luego vino la cancelación", explicó el miembro del Salón de la Fama de Boxeo Internacional en el programa A Los Golpes.

Chávez añadió que Julito sufría de dolores en una mano, aunque no quiso usar esa condición como excusa para la cancelación de la pelea. "También se había resentido de la mano derecha. La mano que se le quebró se le resintió un poco", apuntó el también analista.

ESPN adelantó el sábado que existían muchas posibilidades de que la pelea se cancelara de acuerdo con algunas fuentes, y el lunes la organización del evento confirmó la cancelación. Ángulo, que seguía entrenando, tendrá pelea el sábado en el Staples Center pero no ante Junior.

La batalla que se sumó a Showtime fue la de Julian Williams y Javier Castro.

Chávez no pelea desde mayo de 2017, cuando fue derrotado por amplia decisión unánime en contra del también mexicano Saúl Álvarez, en una batalla realizada en Las Vegas. Hace unos días reveló a través de sus redes que había tenido algunos problemas y se había sometido a rehabilitación.

El sinaloense estaba entrenando en California con su tío Rodolfo Chávez, Eduardo Montiel, Luis Cornejo y Héctor Pavón; sin embargo, se rompió la concentración hace unos días. Uno de los motivos por los que no se realizó la pelea es porque Junior no se habría presentado a los exámenes médicos.

Ángulo no sabía el sábado si la pelea se iba a cancelar, pero sentía confianza de que se realizara la batalla, pues le comentaban que todo estaba bien; sin embargo, mencionó que no le sorprendería quedarse sin el sinaloense como rival, aunque se mantuvo entrenando.

Sobre el futuro de Chávez Jr., su padre no quiso opinar sobre qué debe hacer y que de regresar la decisión debe ser del púgil y no de él. "El ya está grande y toma sus decisiones. Si quiere volver, que vuelva, si no quiere volver, que se retire", concluyó Chávez, padre.

Desde la semana pasada allegados a Chávez Jr. comentaron su duda de que el combate fuera a concertarse, alegándose en un momento dado que el peleador tenía una lesión en una pierna.