Interrumpen Tour de Francia con gases lacrimógenos

FRANCIA.- El Tour de Francia, la mayor prueba ciclista del mundo, ha sido interrumpida este martes cuando los deportistas se vieron obligados a detener la marcha en medio de la ruta a causa del gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad contra una protesta de agricultores, han informado desde el equipo ciclista belga Quick-Step Cycling.

La etapa 16 del Tour de Francia fue neutralizada durante poco más de un cuarto de hora este martes, en su parte inicial, para atender a algunos ciclistas que se vieron afectados por gases lacrimógenos.

Una versión apunta a que el gas lacrimógeno habría estado dentro de una bala de paja lanzada a la carretera por unos manifestantes de agricultores que protestaban contra la bajada de algunas ayudas económicas a su sector.

La otra posibilidad indica que los policías utilizaron el gas para disolver la protesta de los mismos agricultores, sin éxito alguno.

Tras estos actos, la dirección de carrera decidió neutralizar la etapa 17 minutos para que los ciclistas afectados fuesen tratados.

Holy crap. The tour de France is now basically stopped after some people sprayed pepper spray or so and pushed hay rolls on the street?!? #TDF2018 pic.twitter.com/m1r4cb62u9