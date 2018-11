Ángel o Demonio queda fuera de la Comisión de Lucha

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México suspendió indefinidamente este miércoles al luchador Ángel o Demonio, luego de que éste agrediera a Cuervo de Puerto Rico con un tabique en la cabeza, poniendo en riesgo la vida del luchador boricua.

“Se suspende de manera indefinida al luchador Ángel o Demonio, o Héctor Pérez, en todo el territorio estatal y se buscará que todas las comisiones del país respalden este punto”, se lee en el comunicado oficial emitido este martes por el órgano rector de la lucha libre mexiquense.

También te puede interesar: Luchador de la MMA golpea a su novia y la manda al hospital

La agresión se suscitó el pasado lunes en la Arena López Mateos, durante la lucha semifinal, donde, bajo reglas extremas, Héctor Pérez lanzó un tabique sobre la cabeza de Cuervo, dejándolo tendido afuera del ring con una visible hemorragia.

Asimismo, la Comisión de Box y Lucha del Estado de México señaló que habrá una audiencia con Juan Mejía Morales, promotor de la lucha del pasado lunes, pues en todo el territorio estatal la lucha extrema está prohibida.

El gladiador puertorriqueño fue operado durante la tarde de este martes en un hospital de la Ciudad de México con pronóstico reservado.

Ángel o Demonio, en tanto, reconoció que fue un error lanzar el tabique a su compañero de profesión, argumentando que por los sillazos recibidos se encontraba desubicado.

El golpe con un ladrillo que el luchador Ángel o Demonio soltó sobre el gladiador de Puerto Rico conocido como el Cuervo, ha dado la vuelta al mundo causando una enorme indignación.

Aunque existen muestras de apoyo para el luchador mexicano, por lo que algunos consideran un accidente de trabajo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, la mayor parte de comentarios es en su contra, incluso gente como Jim Ross lo ha criticado.

Sin embargo el legendario luchador de WWE, Kurt Angle, fue más allá e incluso amenazó a Ángel o Demonio.

“Dame 10 segundos con ese estúpido que arrojó el ladrillo. No debería estar cerca del negocio”, publicó en su cuenta de Twitter.

Give me 10 seconds with that stupid MFer that threw the brick. Shouldn’t be anywhere near the business.