Acusan negligencia por estado del pasto en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer por la tarde se dio la NFL informó que se cancelaría el partido entre los Chiefs y Rams en Mexico debido al mal estado de cancha, lo que despertó la molestia entre los aficionados tanto mexicanos como de Estados Unidos, así como las declaraciones de autoridades del deporte respecto al tema.

Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, aseguró que existió una negligencia por parte de los encargados del Estadio Azteca por no prever los problemas del mal estado del campo que derivó en la cancelación del juego de la NFL, con información del portal MedioTiempo.

“Para mi gusto muy particular, el equipo encargado del cuidado de la cancha del Azteca tuvo que haber puesto más atención a un tema tan importable como el terreno de juego si eso no sucedió, estas son las consecuencias de no haber tomado las medidas necesarias para garantizar que el campo estuviera en óptimas condiciones, si tienes tanto tiempo pero hay otros tres cuatro o los que haya habido, si es uno y tiene impacto en el campo pues se me hace una negligencia el hacerlo de esa manera”, dijo el directivo.

Reconoció que la CDMX perderá alrededor de 45 millones dólares por concepto de derrama económica en torno a lo que deja la NFL, además de que se rompió el ritmo de grandes eventos como el Maratón de la Ciudad o la Fórmula 1.

“Se pecó de confianza en que las cosas iban a salir bien, en este caso, claramente y a todas luces, la responsabilidad es de cada quien, el gobierno federal cumple con sus tareas, el gobierno de la Ciudad de México cumple con sus tareas, la NFL con la coordinación general y el campo no estuvo en las condiciones que la NFL exigía.

“La ciudad pierde una inercia de estos grandes eventos tenemos 35 eventos por año y en lo económico pierde mucho, también en el sentido de que no ingresamos esto cerca de 45 millones de dólares de derrama económica que ingresaban a la capital”, comentó para la cadena ESPN.