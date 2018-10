Planta de marihuana crece en un estadio de fútbol

Agencia

URUGUAY.- Los hinchas del Peñarol de Uruguay se sorprendieron al encontrar una planta de marihuana creciendo en una de las tribunas de la cancha. Uno de los simpatizantes del club compartió un video de hallazgo en su cuenta de Twitter. El tema se hizo viral esta semana cuando un fanático aurinegro grabó un video en pleno partido ante Fénix disputado en el estadio el Campeón del Siglo mostrando la planta de marihuana entre el cemento de las tribunas.

"En el país de Peñarol donde el cogollo es legal no podía ser de otra manera, en nuestro estadio germina plantines entre el cemento jajaja", escribió para acompañar las imágenes en las que se puede ver las pequeñas hojas saliendo a través de un grieta.

Todo parece indicar que la planta habría crecido de una semilla que alguien habría dejado caer en la rendija.

Hace ya un par de años, Uruguay legalizó la venta de marihuana con fines recreativos, siendo pionero en la región en cuanto a este tipo de iniciativas. En este contexto, el episodio no resulta tan descabellado.

Retiran planta de marihuana

"No puedo dar con precisión los detalles aún porque no tengo todos los elementos pero si puedo confirmar que hoy ya no está", declaró el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, al ser consultado por el tema del que habla Uruguay en la previa del clásico del sábado: la planta de marihuana que estaba creciendo entre el cemento del Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

Y agregó: "Pregunté si era así y que me elevaran un informe, el cual me llegará el próximo lunes al consejo directivo".

El máximo responsable del 'Manya' reveló que se enteró del tema a través de videos en redes sociales, dónde los chistes y los comentarios aún se multiplican.

Con información de Los Andes y Diario Registrado.