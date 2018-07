NFL ajusta reglas para la patada bajo la nieve

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La NFL realizó un cambio en su reglamento de juego a partir de esta temporada. En su reglamento de juego oficial del 2018, la liga presentó ocho modificaciones, la mayoría de ellas anunciadas tras realizar votaciones en las recientes reuniones de propietarios, como el caso de la aprobación para simplificar la regla de la recepción.

Sin embargo, un cambio importante que no fue discutido durante las reuniones y apareció en su reciente publicación del reglamento es una nota a la Regla 13 de conducta de los no jugadores, sección 1, artículo N° 1, que ahora señala "No está permitido para el personal de mantenimiento u otro personal del equipo que limpie la nieve para un intento de patada, gol de campo, despeje o patada de salida", publicó el portal ESPN.

También te puede interesar: Ajedrez-box y otros cinco... ¿deportes?

La sanción en caso que se incurra en esta infracción es la "pérdida de 15 yardas al equipo para el que en supuesto beneficio se cometió la falta", de acuerdo al reglamento.

La temporada pasada, durante el partido entre los Indianapolis Colts y Buffalo Bills en el New Era Field, personal de los Colts aprovechó un tiempo fuera para ayudar a los jugadores a limpiar la nieve del terreno antes de una patada de punto extra de Adam Vinatieri y si bien el réferi Brad Allen los sacó del campo no hubo ningún castigo, sólo una advertencia.

De acuerdo a la regla, no es ilegal que se limpie la nieve en el campo antes de una patada siempre y cuando lo hagan los jugadores.

También se oficializaron las modificaciones a las reglas de patada de salida y expulsiones y los siguientes ajustes:

El equipo que anote un touchdown al final del tiempo regular para ganar el partido no está obligado a patear el punto extra o intentar la conversión de dos puntos si no se afecta el resultado del juego.

Es permanente el cambio para colocar el balón en la yarda 25 después de un touchback.

Se castigará el movimiento de bajar la cabeza para iniciar el contacto con el casco contra un rival.

Si un equipo anota un gol de campo en el tiempo extra y recupera el balón en la posesión de su rival, con intercepción o balón suelto, se permitirá que la jugada llegue hasta el final y se otorgarán puntos si un equipo llega a anotar.