NFL cambia las reglas; Trump festeja la decisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dueños de equipos de la NFL aprobaron un nuevo reglamento que busca aplacar el furor provocado por las protestas al entonarse el himno nacional, al permitir a los jugadores permanecer en el vestuario durante la ceremonia pero con la obligación de ponerse de pie si salen a la cancha.

De esta manera, aquellos que se nieguen a ponerse de pie no podrán salir al campo de juego y de lo contrario serán sancionados con multas económicas tanto ellos como el equipo.

"Queremos que sean respetuosos con el himno nacional", aseguró el comisionado Roger Goodell. "Queremos que la gente esté de pie, eso incluye a los equipos, y asegurarnos de que traten ese momento de manera respetuosa. Eso es algo que creemos que debemos hacer", sostuvo.

Por su parte, desde la Asociación de Jugadores de la NFL se emitió un comunicado avisando que revisarán el nuevo reglamento y planteará posibles desacuerdos.

El anterior reglamento obligaba a los jugadores a salir al campo de juego, pero no indicaba nada acerca de mantenerse de pie durante las estrofas patrias. El nuevo código fue aprobado por unanimidad.

Las protestas en la NFL nacieron gracias al impulso del jugador Colin Kaepernick, quien fue el primero en arrodillarse y manifestarse contra la discriminación y el racismo en Estados Unidos. Su lucha fue adoptada por varios colegas y dividió a la sociedad norteamericana.

Incluso, el propio Donald Trump había insultado a los profesionales que hincaban una rodilla en el césped y había llamado a los dueños de las franquicias a expulsar a quienes adoptaran esa postura.

Postura de Donald Trump

Los jugadores estadounidenses de futbol americano que no respetan el himno nacional "quizás no deberían estar en el país", dijo el jueves el presidente Donald Trump.

El mandatario recibió de buen agrado la nueva regla de la liga nacional de futbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) que obliga a los jugadores a permanecer de pie en los juegos cuando se escucha el "Star Spangled Banner", o de lo contrario les pide quedarse en el vestuario.

"Creo que eso es bueno. No creo que deban quedarse en los vestuarios", dijo Trump al programa de televisión "Fox & Friends", uno de sus favoritos.

"Tienes que pararte orgulloso por el himno nacional o no deberías jugar. No deberías estar allí. Quizás no deberías estar en el país", agregó.

El mandatario opinó que "los dueños de la NFL hicieron lo correcto" con la nueva medida.

Con información de Infobae y El Informador.