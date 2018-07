NFL suspende a otro jugador, ahora de San Francisco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensiva de los 49ers se debilita para el inicio de temporada. El conjunto de San Francisco no podrá utilizar a su linebacker Reuben Foster en los primeros dos partidos debido a una suspensión impuesta por la NFL.

Foster fue castigado por parte de la liga tras violar el reglamento de conducta y abuso de sustancias ilegales. De acuerdo con la investigación, el cazamariscales tenía posesión de armas y drogas. De este último, Reuben completó un programa de rehabilitación para evitar cargos mayores.

"Nuestra organización entiende y apoya la decisión de la liga", sentenció John Lynch, Gerente General de los 49ers. "A pesar de que estamos decepcionados de que Reuben estará con el equipo para los primeros dos partidos, seguiremos trabajando con él para que tome mejores decisiones y elimine distracciones innecesarias. Estamos entusiasmados de ver a Reuben tomar la responsabilidad por sus errores y esperamos que aprenda de ellos".

Por su parte, Foster aprobó su suspensión e informó que hará todo por mejorar su actitud.

Los #49ers iniciaran el 2018 sin Reuben Foster.



Ayer la @NFL anunció que Foster fue multado y suspendido por los primeros dos partidos de la temporada (sin paga) por violar la política de conducta y abuso de sustancias. pic.twitter.com/EC5iQJuPPN — San Francisco 49ers (@49ersESP) 4 de julio de 2018

"Acepto la decisión de la liga y me disculpo porque mis errores hirieron a mi equipo", dijo el linebacker en un comunicado revelado por la franquicia. "Tengo una responsabilidad con los 49ers, nuestros aficionados y nuestra comunidad, y estoy comprometido a aprender de la situación para tomar mejores decisiones en el futuro. El apoyo que he recibido en los últimos cinco meses me ha hecho más humilde".

Ronda de suspensiones en la NFL:#Packers RB Aaron Jones suspendido dos juegos por abusar la politica de abuso de sustancias de la liga.#49ers LB Reuben Foster suspendido dos juegos por violar la politica de conducta de la liga. — Agustín Esposito 🏈⚽️ (@AgusEsposito8) 3 de julio de 2018

