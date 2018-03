¿Juegas fútbol americano? La NFL te está buscando

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Jóvenes jugadores de fútbol américano que tienen el sueño de llegar a la NFL para brillar como las grandes estrellas podrán tener una oportunidad con la llegada del programa Hall Of Fame Academy.

La NFL busca talento nacional. Hall of Fame Academy llegó a México con la intención de que los jóvenes de 12 a 19 años de edad puedan probarse con coaches con experiencia en la mejor liga de fútbol americano del mundo, publicó Televisa.

“Si hay esos muchachos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos y darles la oportunidad de que los vean, los agarramos a una edad temprana creo que les podemos dar ese seguimiento para que ellos lleguen a lo más alto”, dijo Mike López, ex coach de linieros Steelers.

Brian Pariani entrenador de alas cerradas ve en México potencial para brillar en cualquier posición, no solo en la de pateador.

“Si empiezas de joven, practicas un deporte y te entrenan de forma correcta, desarrollas los aptitudes que te tienen que enseñar, tendrás una oportunidad, obviamente las oportunidades necesitan de una puerta abierta y esta es la oportunidad con la Academia de lograrlo”, expresó Brian Pariani.

Con un cupo máximo para 600 jugadores, la FES Acatlan abrirá sus puertas del 6 al 8 de abril, los mejores 8 serán becados y viajaran a Canton en la búsqueda de continuar el sueño rumbo a la NFL. Estarán en el campo del Tec en Querétaro del 13 al 15 de abril.

