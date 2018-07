Acusan a ex Seahawk de intento de asesinato

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia de LeSean McCoy acaparó los medios, pero hay muchas otras situaciones que contar. Una de ellas es lo sucedido el pasado domingo 8 de junio cuando un ex integrante de la "Legion of Boom" fue acusado de cuatro delitos mayores y dos menos graves en una sola noche: uno de ellos trata sobre un intento de asesinato.

Brandon Browner, antiguo cornerback de los Seattle Seahawks, fue acusado de estos crímenes por la oficina fiscal de Los Ángeles después de que fuera apresado horas más tarde de haber irrumpido en la casa de una exnovia. Según la policía de La Verne, el hombre de 33 años de edad habría entrado por una ventana para amenazar de muerte a esta mujer, además de haberla intentado sofocar contra el piso.

También te puede interesar: Jugadores de la NFL visitan Coyoacán y Xochimilco

El defensivo que escapó con un Rolex de 20 mil dólares fue detenido por intento de homicidio, robo, atraco, confinamiento ilegal y dos delitos menores con relación a actos de crueldad sobre un niño. De acuerdo con declaraciones de la oficina del fiscal, Browner se estaría preparando para recibir una sentencia de cadena perpetua.

Su fianza fue colocado en diez millones de dólares y ya tuvo presencia en la corte el pasado martes 10 de junio.

Browner fue defensivo bajo las órdenes de Pete Carroll entre 2011 y 2013, mientras que sus dos últimas temporadas jugadas las disputó con los New England Patriots y los New Orleans Saints. No ha vuelto a pisar los emparrillados de la NFL desde 2016 cuando los Seahawks lo cortaron antes de comenzar la campaña.

Con información de AS.