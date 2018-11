Maradona recaudó más de 200 mil pesos para damnificados

Agencia

SINALOA.- Tras anunciarlo por varios días, el astro del futbol, Diego Armando Maradona, junto con el club Dorados de Sinaloa realizó una subasta y una cena con los aficionados, cuyo monto recaudado sería para apoyar a los damnificados por el huracán en el mencionado estado.

La subasta inició con una réplica de la Copa del Mundo, que fue otorgada por el artista poblano, Ernesto Fregoso, por la cual inicio una puja de 15 mil pesos, hasta llegar a 25 mil pesos, después Antonio Núñez, presidente de Dorados, presentó el jersey oficial del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, quien escribió una dedicatoria en la playera y firmó, para enviarla personalmente al evento, la puja inicio con 6 mil pesos y finalizó en 22 mil pesos, publicó el portal ESPN.

También te puede interesar: ¡Ronaldinho tiene solo seis euros en su cuenta bancaria!

“El agradecido soy yo de poder poner mi granito de arena para esta gente que está necesitada, agradezco al presidente que el fue el que me fue a buscar, me infiltraron las rodillas hoy en la tarde, yo creo que paga también el dolor en las rodillas y la infiltración para toda esta gente que la esta necesitando” expresó Diego al finalizar la subasta.

En total fueron 3 réplicas de Copas del Mundo firmadas por Diego las que se subastaron en 25 mil pesos cada una. Al final de la subasta, el presidente del Gran Pez dio a conocer que la cantidad recaudada de la cena con causa con Diego fue de 237 mil pesos, que serán para beneficio de los damnificados de las inundaciones del pasado mes de septiembre en Sinaloa

“Conocer el lado humano de un jugador como él, es algo que a un fanático del futbol siempre le va a llamar la atención, saber la persona que es fuera de la cancha, es algo que me hace creer más en el futbol” expresó Israel Río aficionado de fútbol.

“Para mí fue una gran experiencia, aparte que con esto pudimos ayudar a damnificados que sufrieron el pasado mes de septiembre aquí en Sinaloa, conocer a un icono del futbol fue algo muy especial para nosotros” comentó Jorge Gutiérrez, asistente de la cena.

Aficionado se roba el show

En medio de la subasta, Carlos Márquez, aficionado que hizo el viaje desde León, rompió la dinámica y sacó un cuadro donde se mostró un boleto del partido de los cuartos final, entre Inglaterra y Argentina del Mundial de México 86, boleto que se buscaba fuera parte de la subasta.

“Yo vine a sumar, vine por una causa que fue por los afectados de las inundaciones y yo tenia el boleto del partido del gol del siglo y de la mano de Dios, sé que muchos jugadores no conocen los boletos y es un tesoro de los aficionados, y yo lo tenia enmarcado para regalárselo o para que lo firmara y también se subastara para la causa, vi tanta emoción en él, que me lo arrebató, me dijo 'a verlo, no lo conozco', ya no le propuse que se subastara, le dije es tuyo te lo regalo” declaró efusivo el aficionado.

Carlos Márquez es un aficionado que además del boleto traía consigo entradas del Mundial juvenil que ganó Diego en Tokio, el boleto del Mundial en España 82, las dos finales a las que llego Argentina en el 86 y 90, la Copa del Rey, cuando jugó con el Barcelona que le ganó al Real Madrid y también trajo el tachón izquierdo que Diego utilizó ante Bulgaria en el Mundial del 86.