Jugadores de Sport Boys humillan a utilero de 82 años

Agencia

PERÚ.- Una broma pesada de tres jugadores del Sports Boys de Perú a un utilero de 82 años de edad causó gran indignación en el país sudamericano y en la afición del equipo; días después los futbolistas ofrecieron una disculpa pública.

El diario Clarín reportó que tras una práctica los elementos Joazinho Arroé y Manuel Contreras se burlaron y desnudaron a Ricardo Luna mientras éste lloraba y pedía que lo dejaran tranquilo.

Fue uno de los futbolistas involucrados quien compartió una foto en su cuenta de Instagram, el cual borró tras la polémica que generó. El club peruano estaría analizando la opción de terminar su relación con los tres elementos implicados, publicó el portal Récord.

El hijo de 'Agüita', como también se le conoce al utilero que ha trabajado más de 60 años en el club, usó su redes sociales para mostrar su enojo por cómo fue tratado su padre. "Le faltaron el respeto a mi padre. Le tomaron fotos privadas. Lo mostraron llorando, tirado en el piso, rogándoles que no lo hicieran. Me las van a pagar.", escribió.

Me entero lo que le hicieron al tío Ricardo "Aguita" Luna del Boys y me da rabia. Le bajaron el pantalón, se burlaron de él... Todo esto pasa, porque los dirigentes, comando técnico y algunos jugadores no están identificados con el cuadro porteño... Abusivos pic.twitter.com/K798QL48nk