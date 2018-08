Televisora entrevista a portero en ¡pleno partido!

Agencia

ESTADOS UNIDOS- La cadena ESPN, que emitió este miércoles el amistoso entre las Estrellas de la Liga Profesional de Fútbol de EEUU (MLS) y el Juventus, innovó al ofrecer el testimonio directo de un jugador en pleno encuentro.

El portero titular del equipo local, Brad Guzan, fue el elegido para portar un micrófono y un pinganillo, comentar el choque y responder a las preguntas de los comentaristas al mismo tiempo que llevaba a cabo su cometido como guardameta y daba órdenes a la zaga.

"Ha sido una experiencia única", reconoció Guzan al término del partido. "Era un partido amistoso, pero cuando me lo propusieron tuve ciertos reparos. Tuvieron que convencerme. Al final creo que salió bien", agregó a los micrófonos de la MLS.

La conversación tuvo lugar con los periodistas Taylor Twellman y Adrian Healey, con los que Guzan se llegó a disculpar por sus gritos y sus sonidos mientras recuperaba el aliento tras una acción exigente.

"Quiero dar las gracias a Brad Guzan por ser parte de nuestra primera charla en directo con jugadores desde el terreno de juego. Tratamos de aportar una perspectiva diferente y él lo ha hecho posible", dijo Twellman a través de su perfil en Twitter.

