Guillermo Cantú asegura que 'fiesteros' no faltaron a reglamento

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, habló sobre la fiesta que organizaron ocho jugadores de la Selección Nacional luego del partido ante Escocia, y aseguró que no incurrieron en alguna falta al reglamento, por lo que descartó cualquier tipo de sanción.

“El día libre es el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad. En realidad, no es que nos guste o no simplemente hay que tener claro que no han faltado a algún tema de entrenamiento ni de concentración”, sentenció el directivo.

Cantú reiteró que se trata de un tema personal de cada jugador y prefirió no hacer juicios de valor sobre el incidente, ya que estos son distintos para cada individuo.

“El tema de los valores es aparte, no voy a condenar a los jugadores. Es una decisión personal, libre, que puedan disponer de su tiempo, pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es complejo”.

Y es que una revista de espectáculos desató la polémica tras publicar fotografías de una fiesta en la que estuvieron presentes los seleccionados nacionales.

Según la prensa, en el festejo hubo al menos 30 damas de compañía además de bebidas alcohólicas.

Los futbolistas señalados, quienes estuvieron hasta las 4 de la mañana en dicha actividad son el guardameta Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovani Dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián.

Los jugadores arribaron a la fiesta posterior al amistoso disputado ante Escocia, en la despedida de la selección mexicana de su afición.

Una de las publicaciones destaca que los futbolistas llegaron al evento sin sus parejas, por lo que generó aún más polémica en el combinado mexicano.

Este martes los futbolistas involucrados entrenaron con normalidad. Sin embargo, se habla de que la Federación Mexicana no sancionará a ningún jugador, pues considera que la fiesta se dio fuera de horas de concentración y no rompieron ningún código de conducta en el equipo.

No obstante, se dice que a nivel interno se les llamará la atención para que eventos como estos, no se repitan durante la Copa del Mundo.