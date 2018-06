Muere el luchador 'Vader' leyenda de la WWE

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El luchador Leon White, conocido como 'Vader' en los cuadriláteros, murió el lunes a la edad de 63 años. Uno de los hijos de White escribió a través de Twitter, el miércoles, sobre el deceso de su padre.

En el texto indica que 'Vader' murió de insuficiencia cardíaca después de haber luchado contra la neumonía el mes pasado, publicó el portal Marca.

White, que nació en Los Ángeles, y que tuvo una serie de problemas cardíacos en los últimos meses, se sometió a una cirugía a corazón abierto a finales de marzo de este año.

'Vader', que tuvo una carrera de poco más de 30 años dentro de la lucha libre profesional, se caracterizaba por usar sobre el cuadrilátero una camiseta roja y negra, y una máscara de tiras finas de los mismos colores.

It is with a heavy heart to inform everyone that my father, Leon White, passed away on Monday night (6/18/18) at approximately 7:25pm. pic.twitter.com/dP4CNaMuXa

White fue el primer luchador en conseguir un lugar importante en Japón, en donde se convirtió en campeón de peso pesado de la IWGP a finales de los 80.

"Vader", en 1990, ingresó en Estados Unidos a la WCW, donde también se convirtió en campeón mundial, y finalmente se mudó a la WWE en 1996, y continuó luchando hasta abril de 2017.

En 1987 estuvo en la tercera ronda del sorteo universitario de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y fue seleccionado por los Rams de Los Ángeles, con quienes fue parte del "roster" del Super Bowl XIV, pero una serie de problemas en la rodilla pusieron fin a su carrera.

Around a month ago my father was diagnosed with a severe case of Pneumonia. He fought extremely hard and clinically was making progress. Unfortunately, on Monday night his heart had enough and it was his time. pic.twitter.com/hJYjumvxjH