Niño de diez años rompe récord de Michael Phelps

CIUDAD DE MÉXICO.- Clark Kent Apuada, un niño con nombre de superhéroe ha capturado la mirada de muchos dado que fue capaz de romper un récord de Michael Phelps.

“Superman”, como lo apodan sus amigos, ganó en primer sitio de siete pruebas en el Campeonato Internacional de Natación Far West y en una de ellas bajó por más de un segundo un tiempo establecido por el laureado nadador olímpico.

Kent llegó en primer lugar y con un tiempo de 1’09″38 en los 100 metros mariposa, rompiendo el récord fijado por el nadador estadounidenses en el años de 1995.

Kent, originario del Condado de Monterey, California, comenzó a nadar desde los cuatro años, y ahora es toda una sensación en los torneos locales. “Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado. Siempre se ha destacado”, dijo su entrenador a los medios. Asusta.

La mayoría de la gente simplemente me llama Clark, pero ahora, cuando supero el récord de Michael Phelps, empiezan a llamarme Superman, dijo el pequeño a CBS News.

El mismísimo Michael Phelps ha puesto los ojos en este pequeño, que podría ser un gran candidato para los Juegos Olímpicos de verano en el año 2024 en París, Francia, con 16 años de edad, informó Time.

"Muchas felicidades a #clarkkent por romper el récord establecido", tuiteó Phelps el martes. "¡Sigue así, amigo!"

