Jugador de la NFL es detenido por la policía

ESTADOS UNIDOS.- Terrance Williams se ha caracterizado recientemente en ser el receptor más criticado por parte de los aficionados de los Dallas Cowboys y no ha estado presente en la pretemporada del equipo de Jason Garrett debido a una fractura en su pie derecho. Ahora, la situación de Williams ha empeorado después de que fuera arrestado el sábado 19 de mayo por la mañana.

El jugador tejano fue arrestado por intoxicación pública y un delito clase-C después de que se encontrara un Lamborghini estrellado contra un poste de luz en Frisco, Texas. Según el departamento de policía, el automóvil fue encontrado por oficiales alrededor de las 4:45 horas del mismo sábado, publicó el portal AS.

"El conductor huyó de la escena del crimen y no fue encontrado en el área. La policía de Frisco pudo determinar que el vehículo estaba registrado a nombre de un Terrance Tyron Williams de Frisco, Texas", declaró el departamento de Frisco mediante un comunicado.

El receptor fue encontrado horas después del incidente sobre una bicicleta eléctrica y la organización de los Cowboys está totalmente enterada de lo sucedido este fin de semana.

Williams fue liberado tras realizar un pago de 369 dólares, mas no significa que la investigación ya haya terminado. Al joven de 28 años aún se le investiga por el golpe al poste y cómo sucedió todo; si se le encuentra culpable, el delito asciende a clase-B.

Después de todo el calvario, Williams platicó con Mike Florio de Pro Football Talk sobre su detención y estas fueron sus palabras:

"Estoy agradecido de que nadie haya salido lastimado en el accidente. El conductor frente a mí frenó abruptamente y yo giré a la izquierda para subirme a la acera y no golpearlo. Tengo la información de su aseguradora y mi vecino pasó por mí después del choque. Vivo justo donde el accidente ocurrió, por lo que mi vecino me dejó en casa y llamé a una grúa; tomé mi scooter para verme con el conductor de la misma. El oficial, que ya conocía del vecindario, me vio en mi scooter y me arresto sin hacerme una sola prueba de sobriedad. Siempre he sido un ciudadano destacado y he manejado la situación de la mejor manera posible. Me disculpo si no lo he hecho así".

Media Release - Terrance Williams Arrested in Frisco Texas for Public Intoxication https://t.co/8J8lXXPPBq pic.twitter.com/zT6xg8Uf4J — Frisco Police (@FriscoPD) 19 de mayo de 2018

Esto no haría ver tan descabellada la salida del No. 83. El cortarlo del roster no añadiría algo al presupuesto salarial, pero permitiría a Jerry Jones tener esos 4.75 millones de dólares que dejaría libre Williams. La dirección y cuerpo técnico se lo tendrá que pensar bastante bien después de ya no tener a hombres importantes como Dez Bryant y Jason Witten.