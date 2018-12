Patinadora se burla de las caídas de Neymar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En muchas ocaciones las caídas dramáticas de los jugadores de fútbol se han convertido en blanco de burlas y memes, principalmente las protagonizadas por el brasileño Neymar Jr., quien vuelve a estar en 'boca de todos' cuando una patinadora rusa criticó el tiempo que pasa en el suelo durante los partidos.

Al término del partido entre el Paris Saint Germain y el Liverpool, la patinadora rusa Elizaveta Tuktamýsheva se permitió un comentario sarcástico: dijo que a lo largo de toda su carrera deportiva se ha caído sobre el hielo menos veces que el futbolista brasileño Neymar Jr. durante los 90 minutos que dura un encuentro, según reza el tuit que publicó en la madrugada de este jueves, publicó el portal RT.

"Acabo de ver el PSG - Liverpool. En toda mi carrera me he caído sobre el hielo menos que Neymar en 90 minutos", dice el mensaje de Tuktamýsheva, en mordaz alusión a la frecuencia con la que el deportista brasileño rodó sobre el terreno en el parisino Parque de los Príncipes. El partido, celebrado en el marco de la fase de grupos de la Liga de Campeones, terminó con victoria local por 2-1 contra el club inglés.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC