Ronda Rousey luchará por campeonato

gencia

ESTADOS UNIDOS.-La llegada de Ronda Rousey a WWE fue todo un suceso. Sin embargo ni ella misma esperaba tener una oportunidad titular tan pronto. Nia Jax le lanzó un reto para enfrentar a Ronda en Money in the Bank, pero con el título de la poderosa luchadora en juego. informó Mediotiempo.

También te puede interesar: La Arena México será sede de 'La gran alternativa 2018'

Ronda se mostró sorprendida porque hasta el momento solo tiene una lucha en WrestleMania y un combate en un “house show”, por lo que su experiencia en la lucha libre y en WWE es poca, además que ella misma ha manifestado que aún no merecía la oportunidad; sin embargo aceptó el combate.

“Estoy emocionate. Realmente no la esperaba tan pronto. Sólo he tenido un combate (en un evento televisado). Es una buena estrategia por parte de Nia, intentar derrotarme antes de que empiece a tener mucha experiencia, pero creo que la jugada le saldrá mal. Pienso que, sin importar lo que ocurra, todo el mundo que vea Money in the Bank se lo pasará genial”, comentó en una entrevista con "TMZ".

Ronda Rousey sigue en preparación para trabajar de tiempo completo en WWE y poco a poco ha tenido más actividad en los eventos de la empresa.

Esta prometedora luchadora realizó su segunda participación en los encordados de la compañía estadounidense, además de que fue el primero que no fue transmitido en vivo.

La empresa estadounidense se encuentra en gira por Europa, lo que sirvió para que Rousey se presentara en el evento que se llevo a cabo en Ginebra, Suiza.

Ember Moon y Natalya fueron parte del equipo de la exUFC para confrontar y conseguir la victoria sobre Ruby Riott, Liv Morgan y Mickie James.

Pese a que tuvo poca acción, Rousey sorprendió a James con Armbar para obtener la victoria. Cabe señalar que la excampeona de UFC tendrá la oportunidad de enfrentar a Nia Jax en Money in the Bank por el Campeonato Femenino de Raw.