Sheriff 'usa' playera de Nike en fotos de detenidos

ESTADOS UNIDOS.- La Policía de Arkansas (EE.UU.) obligó a varias personas detenidas a vestir una camiseta con el logotipo de Nike para la fotografía de archivo policial, con el propósito de burlarse de la colaboración de la marca deportiva con un jugador de fútbol americano que anteriormente defendió de manera polémica los derechos de los afroamericanos, denunció este miércoles el activista y escritor estadounidense Shaun King a través de Facebook.

"El 'sheriff' del condado de Union en Arkansas está colocando camisetas Nike a las personas que arresta y las obliga a vestirlas durante las fotos de archivo policial", escribió King y agregó: "Mi fuente dice que esto se hace para mofarse de Nike y Colin Kaepernick".

El Departamento retiró las mencionadas imágenes de la Red menos de una hora después de la publicación de King, detalla el sitio Arkansas Democrat-Gazette. Según este medio, camisetas de Nike comenzaron a figurar en las fotos del archivo policial dos semanas después de que la empresa deportiva anunciara su colaboración con Kaepernick.

A su vez, el jefe de la Policía local aseguró que las prendas fueron utilizadas solamente en aquellos casos en que los detenidos no llevaban puesto "un atuendo apropiado durante el proceso de registro", recoge Fox16.

