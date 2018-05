El número uno del mundo del tenis habla sobre su hipotético jugador

Agencia

FRANCIA.- El jugador mallorquín Rafael Nadal, quien defenderá el título en Ronald Garros, opinó que el jugador perfecto tendría cualidades de Karlovic, Federer, Monfils y Djokovic

También te puede interesar: A la cabeza del tenis femenil Simona Halep

El español Rafael Nadal, el actual número uno del mundo, se animó a construir a un hipotético "jugador de tenis ideal". En una entrevista para la prensa francesa en la previa de Roland Garros, torneo que ganó 10 veces, dijo que el tenista perfecto tendría características del croata Ivo Karlovic, el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el francés Gaël Monfils.

"El jugador ideal tendría el saque de Karlovic, el golpe de derecha de Roger (Federer), el revés y el resto físico de Novak (Djokovic), y la rapidez en cancha de Gaël Monfils. Sobre la fuerza mental, elegiría la de Roger, Novak o la mía", afirmó el mallorquín en una entrevista publicada en el periódico Le Figaro.

El vigente campeón del Abierto de Francia se prepara para competir por su undécimo trofeo en París, aunque la defensa del título no es su principal motor. "No voy a un torneo pensando que soy el hombre a batir. Me motiva hacer lo que tengo que hacer para ser competitivo y estar en condiciones de ganar el partido que viene", confesó.

Para el tenista español, ser número uno "nunca ha sido" una obsesión y menos en la actualidad, que ya tiene 32 años. Actualmente su principal preocupación es mantenerse en forma. "Mi único objetivo es tener salud y ser competitivo en cada torneo que juego", explicó.

Asimismo, se mostró agradecido por haber tenido la suerte de regresar a las pistas después de todas las lesiones que ha acumulado durante su intensa carrera: "Cuando te lesionas y no sabes si tendrás la suerte de regresar, sientes aún más gratitud."

En su diálogo con Le Figaro reafirmó su intención de jugar con el equipo español de Copa Davis frente a Francia del 14 al 16 de septiembre.