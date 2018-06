Serena Williams renuncia al "Torneo de Roland Garros"

Agencia

Francia.- La tenista Serena Williams, anunció este lunes en conferencia de prensa que se retira del Torneo de Roland Garros debido a que sufre de una lesión en su músculo pectoral que se ha ido agravando, informó el portal de noticias El País.

"Desafortunadamente he tenido algunos problemas en mi pectoral, en mi músculo pectoral, y han ido yendo a peor hasta el punto de que ahora mismo no puedo sacar. Es difícil jugar cuando no puedes sacar”, explicó Williams en su discurso, “la primera vez que lo sentí fue contra Goerges (en la 3ª ronda), en mi último partido. Ahí comencé a sentirlo. Era realmente doloroso y no sabía qué era. En el dobles de ayer lo intenté poniéndome unos tapings –cintas elásticas para la protección muscular– para ver cómo me sentía, pero no mejoró”.

"Renuncié a mucho, a tiempo para mi hija, a tiempo con mi familia. Lo puse todo en la pista. Todo para este momento".

Preguntada sobre si podrá jugar en Wimbledon, en menos de un mes, respondió: “Mañana me haré una resonancia. Me quedaré aquí y veré a los doctores, a todos los especialistas que pueda. Y no lo sabré hasta que obtenga esos resultados”. “Estoy muy decepcionada. Renuncié a mucho, a tiempo para mi hija, a tiempo con mi familia. Lo puse todo en la pista. Todo para este momento. Así que es verdaderamente difícil estar en esta situación, pero yo siempre intento pensar de un modo positivo y ver la fotografía completa. Espero estar en los próximos torneos y el resto del año”.

Williams emprendió una carrera contra el tiempo para llegar a Roland Garros, el primer Grand Slam en el que participaba desde hace un año y cuatro meses. Antes solo había disputado cuatro partidos –tres en Indian Wells, uno en Miami y otro en la Fed Cup–, pero quería probarse y la radiografía de su estado parece clara: todavía no está lista, no al menos para resistir el ritmo de un major: “Lo he dado todo para estar aquí, hice todos los sacrificios que pude. Cuando estaba en la pista entrenándome y veía en la pantalla a mi hija jugando, yo quería estar ahí, pero sé qué sacrificios debo hacer para cumplir mi sueño”.