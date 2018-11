Cuando sufres depresión, no eres tú: Andrés Iniesta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Iniesta habló sobre la depresión que tuvo algún tiempo, donde deseaba que “llegara la noche para tomarse un pastilla”.

El futbolista fue el protagonista del último capítulo de Salvados, el programa que emite el canal español La Sexta todos los domingos y que cuenta con el periodista Jordi Évole como conductor.

Durante el programa no solo platicó de su presente en Japón, donde juega en el Visel Kobe, sino que también habló de sus buenos momentos, el mal paso por el Mundial de Rusia y cómo se vivió desde adentro el cruce Guardiola-Mourinho.

Aunque lo que generó más impacto, en un programa que se emite en horario central, fue su confesión sobre la depresión en la que cayó en 2009. La combinación de un vacío profesional y el recuerdo de la muerte de Dani Jarque (el futbolista de Espanyol falleció en agosto de ese año). "Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y dormir", reveló.

"A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", dijo el seleccionado nacional de España.

"Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida", explicó Iniesta.

Andrés explicó que la depresión le llegó después de haber conseguido el triplete con el conjunto azulgrana.

Aquel año lo ganó todo. Aquel año Andrés Iniesta pasó una dura depresión. Así se sincera #IniestaEnSalvados: pic.twitter.com/S7OHznxGBy — Salvados (@salvadostv) 25 de noviembre de 2018

“Ganas el triplete, metes el gol al Chelsea, ganas la Champions, un año increíble, y no sé después te encuentras mal, algo raro, no sabes catalogarlo y ahí empieza un proceso donde te encuentras mal y no sabes por qué, te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no estás bien”, compartió con el público.

Sin embargo y afortunadamente, el mediocampista contactó a un psicólogo con quien estuvo en tratamiento.

“Una tarde estaba en casa y me encontraba muy mal. No era yo, no me iba bien. Llamé al médico y le dije 'o hacemos algo o no sé qué va a pasar', le dije 'necesito ayuda, necesito algo, porque sino no salgo de esta situación”, señaló.